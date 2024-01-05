Черышев высказался об уровне футбола в России в условиях санкций

«Понятно, что меньше иностранцев хотят ехать в российский чемпионат, наверное, потому что нет еврокубков. С другой стороны, это может повлиять позитивно на развитие молодых ребят, которые подтянутся при наличии игрового времени. Я думаю, это хороший момент, нужно его использовать во благо. Надеюсь, что у многих российских ребят получится заиграть на самом высоком уровне в РПЛ. Потом и сборная будет от этого сильнее.



Хочется, чтобы это побыстрее закончилось, конечно. Чтобы и наши клубы, и сборные вернулись на международные турниры», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».