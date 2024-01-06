Бразильский футболист Марио Загалло умер в возрасте 92 лет

Появились новости о смерти известного в прошлом бразильского футболиста и тренера Марио Загалло. Он умер в возрасте 92 лет, что стало известно из информации на его официальной странице в социальных сетях.

«С большим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Жоржи Лобо Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек… Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений», - говорится в сообщении.

Напомним, Загалло - единственный человек, который четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах. Два раз ему удалось это сделать как игроку (в 1958 и 1962 годах), один раз как главному тренеру (1970) и один как помощнику тренера (1994).