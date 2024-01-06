В США заявили, что футболист Анатолий Тимощук покинул Россию

Наставник «Зенита» Анатолий Тимощук покинул Россию и уехал жить в другую страну. Об этом заявил футбольный тренер из США Деннис Люкенс, ранее работавший на Украине, сообщает «Чемпионат».

«Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живёт в другой стране», — заявил Люкенс.

По его словам, Тимощук сказал ему, что «он украинец и любит Украину». Люкенс «не хотел бы очутиться на его месте».

Также американец добавил, что общался с зенитовцем несколько дней тому назад и узнал, что тот «оказался в очень сложной ситуации».

В качестве игрока Тимощук выступал за «Зенит» и «Баварию», а также играл за клубы на Украине. В 2017 году он получил лицензию класса PRO и вошел в тренерский штаб «Зенита» как помощник главного тренера.