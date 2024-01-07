«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии благодаря автоголу

Сегодня, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Обе команды имели моменты для того, чтобы открыть счёт в матче, но так и не смогли это сделать — первый тайм прошёл без голов. В концовке встречи, на 80-й минуте, защитник «Арсенала» Якуб Кивёр срезал мяч в свои ворота, выведя «Ливерпуль» вперёд. На 90+5-й минуте Луис Диас удвоил преимущество гостей в матче, установив окончательный счёт — 2:0, победа «Ливерпуля».