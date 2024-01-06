Бывший боец UFC назвал лучшего российского футболиста

«Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. В пятерке лучших футболистов «Арсенала». А я большой фанат лондонского клуба. Я не пропускал ни одного матча, когда играл Аршавин», — сказал Тактаров.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены». В 1999 году он дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.