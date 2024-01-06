Ещенко рассказал, почему у Шатова в «Анжи» было прозвище «Опухоль»

«С кем Самюэль Это’О общался ближе? С иностранцами, потому что они говорили на английском, так ему было проще в быту. Как и мы, русские, друг с другом. Много молодых ребят было: я, Федор Смолов, Доска — это Сеня Логашов, Опухоль…



Опухоль, это кто? Шатов (смеется). Почему такое странное прозвище? Когда Олег просыпался утром, у него лицо всегда опухшее.



В одном номере с ним жил? Нет, он с Логашовым жил. Но Опухолью Шатова прозвал я (смеется)», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».