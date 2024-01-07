Кузяев забил гол за «Гавр» в матче Кубка Франции с «Каном»

Сегодня, 7 января, проходит матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречаются «Гавр» и «Кан». Команды играют на стадионе «Стад Осеан» в городе Гавр, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.