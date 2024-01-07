В румынском клубе ввели «правило Коноплянки» после скандального ухода украинца

В румынском клубе «ЧФР Клуж» ввели правило имени украинского полузащитника Евгения Коноплянки, который ранее со скандалом покинул клуб, сообщает Fanatik.ro.

По данным источника, после ухода украинца клуб подписал контракт с Омаром Эль Каддури. В первый год атакующий полузащитник будет зарабатывать € 15 тыс. в месяц, при этом зарплата постепенно будет увеличиваться в последующие годы действия контракта – € 20 тыс. в месяц во второй год и € 22 тыс. в последний год действия контракта.

Однако, в условии контракта ввели «правило Коноплянки» — если игрок не сыграет 10 матчей в сезоне, то клуб может прервать контракт в одностороннем порядке.

Ранее в румынском клубе обвиняли Коноплянку в постоянных травмах, из-за которых он не мог выходить на поле. Украинец, в свою очередь, назвал это враньём.