РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

Российский футбольный союз (РФС) примет участие в ближайшем конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом Александр Дюков.

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По словам функционера, состав делегации, которая отправится на мероприятие, уже определен. Заседание конгресса УЕФА состоится 8 февраля в Париже.

В декабре прошлого года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.