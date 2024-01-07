Кокорин забил пятый гол в нынешнем сезоне

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил в матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Омонии». В данный момент счет в матче 2:0 в пользу команды россиянина.

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32-летний россиянин отличился на 45+4 минуте. Первый гол в матче на счету бразильского защитника «Ариса» Кажу, который поразил ворота «Омонии» на 29-й минуте.

В нынешнем сезоне Кокорин проводит 16-й матч в составе «Ариса» во всех турнирах. Всего нападающий забил пять голов и отдал две результативные передачи в текущей кампании.