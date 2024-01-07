Греческий «Арис» благодаря голу Сулейманова обыграл ПАОК с Оздоевым

Сегодня, 7 января, в матче 17-го тура греческой Суперлиги встречались команды из Салоников «Арис» и ПАОК. Команды играли на стадионе «Харилау Клеантис Викелидис» в Салониках (Греция). Матч начался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

© ФК "Арис"

На 46-й минуте российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов после передачи Кике Саверио открыл счёт и вывел «Арис» вперёд. На 59-й минуте уже сам Саверио увеличил преимущество хозяев. На 75-й минуте Абдул-Рахман Баба отыграл один мяч.

Напомним, за команды выступают российские футболисты Магомед-Шапи Сулейманов и Магомед Оздоев, которые появились на поле с первых минут. При этом оба россиянина отыграли полный матч, а Шапи отметился забитым мячом.