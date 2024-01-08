Бонуччи хочет сыграть на Евро-2024 и ради этого может перейти в «Дженоа»

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи, ныне выступающий за берлинский «Унион», может стать игроком «Дженоа». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, несмотря на предложение от «Фенербахче», 36-летний игрок обороны заинтересован в возвращении в клуб из Серии А. Бонуччи не теряет надежд на попадание в заявку сборной Италии на Евро-2024.

Отмечается, что на подписание опытного центрального защитника претендует «Дженоа». Боссы итальянского клуба запросили у «Униона» трансферную информацию по игроку.