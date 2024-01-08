Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.

По информации источника, 47-летний специалист не принял предложение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), так как он собирается стать президентом Украинской ассоциации футбола и больше не планирует работать тренером.

В 2025 году на выборах президента УАФ Шевченко будет избран на безальтернативной основе.

Последним местом работы Шевченко был «Дженоа». Под его руководством клуб провел 11 матчей, после чего украинец был уволен.