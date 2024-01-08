Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.
По информации источника, 47-летний специалист не принял предложение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), так как он собирается стать президентом Украинской ассоциации футбола и больше не планирует работать тренером.
В 2025 году на выборах президента УАФ Шевченко будет избран на безальтернативной основе.
Последним местом работы Шевченко был «Дженоа». Под его руководством клуб провел 11 матчей, после чего украинец был уволен.
Также Шевченко возглавлял сборную Украины. С ней специалист дошел до 1/4 финала чемпионата Европы, где проиграл сборной Англии 0:4.