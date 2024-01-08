Артуро Видаль — о Мхитаряне: почему играет он, а не Санчес? Я хочу убить себя!

Бывший полузащитник «Интера» Артуро Видаль нелицеприятно высказался о футболисте «Интера» и сборной Армении Генрихе Мхитаряне. По мнению чилийца, в стартовом составе «нерадзурри» должен выходить Алексис Санчес , а не 34-летний армянин.

«Почему играет он, а не Алексис? Как Генрих может быть выше его в иерархии? Я хочу убить себя!», — приводит слова Видаля MSN.

В матче 19-го тура Серии А между «Интером» и «Вероной» Генрих Мхитарян появился в стартовом составе «нерадзурри». Алексис Санчес вышел на поле со скамейки запасных на 83-й минуте игры, победу в которой одержали подопечные Симоне Индзаги. В нынешнем сезоне 34-летний Генрих провёл 19 матчей в рамках чемпионата Италии, забил два мяча и сделал пять результативных передач. У Санчеса на счету восемь игр без результативных действий.