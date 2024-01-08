Дзюба пристыдил легенду «Спартака»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в шоу YouTube-канала «Коммент.Шоу» пристыдил легенду столичного «Спартака» Андрея Тихонова.

Футболист заявил, что Тихонов слишком часто заигрывает с болельщиками красно-белых, говоря о своей любви к «Спартаку».

«Вас спросили: "Выиграть чемпионат мира или чемпионат страны?" И вы на полном серьезе говорите: "Выиграть со «Спартаком»". Андрей Валерьевич, чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Перестаньте!» — высказался Дзюба.

Тихонов становился восьмикратным чемпионом России в составе «Спартака». Вместе с командой он провел 265 матчей, в которых забил 90 мячей.