Звезда АПЛ возвращается после 8 месяцев бана. За него у «Арсенала» требуют €100 млн

Хотя непонятно, в какой форме находится Айван Тони.

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Купит ли «Арсенал» нового форварда? Это самая обсуждаемая тема в зимнее трансферное окно в АПЛ. Микеля Артету об этом регулярно спрашивают на пресс-конференциях. На этот счёт есть показательная статистика: «Арсенал» – лидер чемпионата по касаниям в чужой штрафной – 723 (у «Тоттенхэма» – 711, у «Ливерпуля» – 664, у «Брайтона» – 609, у «Сити» – 603). То есть лондонцы без проблем заходят в опасные зоны, но с завершением испытывают проблемы. По забитым мячам лондонцы остаются лишь седьмой командой лиги.

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Основной нападающий Габриэл Жезус за первый круг отличился лишь трижды. Бразилец не является бомбардиром в классическом понимании этого слова. У него вообще никогда не было даже 15 голов в чемпионате за сезон. Жезус, скорее, хорош в плане прессинга и создания пространства для партнёров. Сам признаётся, что он не из тех, кто штампует голы, хотя выходит именно на позиции центрального форварда. А ещё Габи регулярно травмируется.

Запасной вариант на эту позицию – Эдди Нкетиа. Он прошёл академию «Арсенала» и неплохо подменяет основного форварда. Символично, что за первый круг забил больше Жезуса (5), хотя провёл почти столько же минут в АПЛ. И всё же нет ощущения, что Нкетиа – готовый топ-форвард. А статус «Арсенала» за последние полтора года изменился. Теперь команда борется за чемпионство, и ей нужен нападающий, который кладёт по 20 голов за сезон.

В новостях можно было встретить инсайды и про Душана Влаховича, и про Виктора Осимхена. Оба форварда известны в чемпионате Италии именно как завершители. Они подходят стилистически, потому что будут скорее реализовывать моменты, чем улучшать их или создавать новые – это как раз то, чего не хватает «Арсеналу». Но спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли на днях заявил, что Влахович не продаётся. А что касается Осимхена, то главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что этой зимой нападающий не покинет «Наполи».

Теперь главным кандидатом на усиление атаки «Арсенала» называют Айвана Тони. Форварда «Брентфорда» дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок. Этот бан завершается совсем скоро – 16 января 2024 года. Изначально ФА (Федерация футбола Англии) запрашивала дисквалификацию на 15 месяцев, но она была сокращена сначала до 11, а затем до восьми месяцев. Расследование показало, что футболист делал ставки на футбол, но не на матчи своей команды. В отличие от Сандро Тонали.

Тони может сыграть уже в ближайшем туре АПЛ с «Ноттингемом». Дело в том, что 21-й тур разбит на две части. Одна половина команд сыграет на этой неделе, а другая, в том числе «Брентфорд», – на следующей. Так в чемпионате Англии предоставляют футболистам отдых вместо полноценной зимней паузы. Правда, загруженность будет больше у тех, кто ещё не вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги.

Мы точно знаем, что Тони способен забить 20 мячей за сезон. Столько голов у него было в прошлом розыгрыше АПЛ, хотя несколько последних туров форвард пропускал из-за дисквалификации (она началась в середине мая). В лиге англичанина превзошли по голам в прошлом сезоне только Эрлинг Холанд (36) и Гарри Кейн (30). Можно аккуратно предположить, что в случае перехода в «Арсенал» у Тони будет возможность забивать ещё больше из-за партнёров более высокого уровня. Правда, «Брентфорд» не торопится отпускать футболиста. По информации The Independent, клуб хочет £ 100 млн.

После отстранения нападающий регулярно ходил на матчи «Брентфорда» как зритель. Кстати, посетил в том числе игру c «Арсеналом». Вторую половину дисквалификации Тони было позволено тренироваться в клубе, а ещё играть за вторую команду «Брентфорда». На днях она принимала молодёжку «Саутгемптона» – Тони оформил хет-трик за 75 минут.