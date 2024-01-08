Мостовой является кандидатом на пост тренера клуба Первой лиги

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой является одним из основных кандидатов на роль главного тренера «Енисея». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает издание, переговоры с Мостовым могут пройти после январских праздников.

По сообщениям СМИ, ранее от должности главного тренера «Енисея» отказались наставник медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов и экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.