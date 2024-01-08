Томас Мюллер отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер принёс соболезнования в связи со смертью легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, сегодня стало известно, что Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

«Один из величайших футболистов в истории «Баварии» к сожалению, покинул нас. Покойся с миром, император Франц. Мы никогда не забудем, что вы сделали для футбола в Германии», — написал Мюллер в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии