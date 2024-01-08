АПЛ выступила с заявлением в связи со смертью Франца Беккенбауэра

В английской Премьер-лиге отреагировали на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, сегодня стало известно о смерти легендарного футболиста в возрасте 78 лет.

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«Мы глубоко опечалены кончиной Франца Беккенбауэра, одного из величайших футболистов в истории футбола. Победитель Кубка мира и как игрок, и как тренер, «Дер Кайзер» был столь же элегантным, сколь и доминирующим. Его навсегда запомнят», — написала пресс-служба АПЛ в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии.