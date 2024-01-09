Экс-игрок "Зенита" Евсеев оценил Дзюбу

Воспитанник "Зенита" Алексей Евсеев, ныне выступающий за "Текстильщик" из Иваново во Второй лиге, рассказал, у кого из футболистов петербургского клуба был хороший юмор. Размышлениями футболист поделился в интервью YouTube-каналу "СБГ ШОУ".

"Кто из той раздевалки был самым веселым? Веселым, наверное, никого не могу назвать. Про Дзюбу можно сказать, что он веселый. У него рот не закрывается, он вечно шутит. У [Романа] Широкова был хороший юмор", - заявил Евсеев.

29-летний Евсеев покинул "Зенит" летом 2017 года. После этого за свою карьеру футболист успел поиграть за "Урал", "Химки", "Ротор", "Факел" и "Уфу". Игрок дважды стал чемпионом России в составе петербургского клуба и один раз завоевал Кубок страны.