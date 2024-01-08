УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра
Союз европейских футбольных ассоциаций выразил соболезнования в связи со смертью легенды мирового футбола Франца Беккенбауэра.
В понедельник стало известно, что легендарный немецкий футболист скончался в воскресенье в возрасте 78 лет. Он становился чемпионом мира и Европы, а также дважды завоевывал "Золотой мяч". В 1990-м году он возглавлял сборную Германии, которая выиграла чемпионат мира.
УЕФА на официальном сайте выразил соболезнования родным и близким Беккенбауэра, назвав его "одним из величайших сыновей европейского футбола".
"Футбольный мир скорбит о потере легендарного Кайзера. Его непревзойденная универсальность, изящные переходы от обороны к полузащите, безупречный контроль мяча и дальновидный стиль изменили то, как играли в футбол в его эпоху. Его лидерские качества проявились, когда он был капитаном национальной сборной и мюнхенской "Баварии" в их наиболее успешные периоды и продолжал ярко блистать в своей тренерской карьере. Наследие Беккенбауэра как одного из величайших футболистов всех времен не подлежит сомнению. Прощание с настоящей легендой!" - приводит пресс-служба УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.