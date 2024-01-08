Тренер сборной Германии Нагельсман трогательно высказался о Беккенбауэре

«Для меня Франц Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии. Его интерпретация роли либеро изменила игру, эта роль и его дружба с мячом сделали его свободным человеком. Как футболист и тренер он был возвышенным, он стоял над всем. До самого конца он обладал аурой, которую не смогли поколебать даже проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Я благодарен и горжусь тем, что мне удалось узнать его, и буду вспоминать о нём с любовью», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт немецкого футбольного союза.