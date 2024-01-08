Тренер сборной Германии Нагельсман трогательно высказался о Беккенбауэре
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на новость о смерти бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня в возрасте 78 лет.
«Для меня Франц Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии. Его интерпретация роли либеро изменила игру, эта роль и его дружба с мячом сделали его свободным человеком. Как футболист и тренер он был возвышенным, он стоял над всем. До самого конца он обладал аурой, которую не смогли поколебать даже проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Я благодарен и горжусь тем, что мне удалось узнать его, и буду вспоминать о нём с любовью», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт немецкого футбольного союза.
Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии
Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.