Появились подробности смерти легендарного футболиста Франца Беккенбауэра

Семья немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра рассказала о подробностях его смерти. Слова близких бывшего спортсмена приводит Spiegel.

Родственники Беккенбауэра рассказали, что скончался во сне 7 января, в воскресенье. Отмечается, что чемпион мира находился в окружении семьи.

О смерти Беккенбауэра стало известно ранее 8 января. Футболисту было 78 лет.