Ахметов прошел медобследование, о переходе в «Зенит» объявят сегодня

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прошёл медобследование перед переходом в «Зенит», о трансфере россиянина объявят сегодня, 9 января. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, Ильзат заключит контракт с сине-бело-голубыми на два с половиной года с возможностью продления ещё на 12 месяцев. Официальная презентация новичка должна состояться сегодня.