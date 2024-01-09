Трансферные факты чемпионата России, в которые трудно поверить

В РПЛ случались совершенно необъяснимые сделки.

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Совсем скоро откроется зимнее окно. Российские клубы снова будут радовать и удивлять нас своими трансферами. Кого-то заслужит комплиментов за хорошие, как нам покажется, покупки и продажи, кто-то получит критику за плохие. Но только время докажет правоту или ошибочность решений руководителей, тренеров, скаутов клубов РПЛ. В ожидании новостей с рынка давайте вспомним самые поразительные трансферные факты, в которые до сих пор трудно поверить.

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Педро Роша обошёлся «Спартаку» дороже, чем любой из двух трансферов Промеса

Покупка Педро Роши у «Гремио» за € 12 млн летом 2017-го – один из крупнейших трансферных фейлов «Спартака» в российской истории. Бразилец набрал всего 1+2 в составе красно-белых, а потом скитался по арендам, пока не ушёл свободным агентом. Невероятно, но даже любой из двух трансферов Квинси Промеса стоил меньше для красно-белых. В августе 2014-го голландца выкупили у «Твенте» за € 11,5 млн, а в феврале 2021-го вернули из «Аякса» за € 8,5 млн.

«Спартак» заработал на Алексе меньше, чем на Кавенаги

Бразильский плеймейкер Алекс – один из самых ярких легионеров в истории «Спартака». За те два с небольшим года, что полузащитник отыграл в составе красно-белых, он набрал 19+27 в 69 матчах и оставил большой след. Алекс покинул московский клуб по семейным обстоятельствам и был продан всего за € 6 млн. Довольно дёшево. Например, другой южноамериканец Фернандо Кавенаги, считающийся трансферным провалом «Спартака», четырьмя годами ранее уходил в «Бордо» за € 9 млн.

«Зенит» купил Мевлю дороже, чем Гарая

Летом 2014 года «Зенит» подписал всего за € 6 млн одного из самых крутых центральных защитников в истории РПЛ: Эсекьель Гарай приезжал в Санкт-Петербург в статусе финалиста ЧМ-2014. Тогда «Реал», владевший частью прав на аргентинца, пожаловался в CAS на «Зенит» и «Бенфику» за искусственное занижение стоимости игрока. В «Реале» были уверены, что «Бенфика» не хочет отдавать Мадриду процент за трансфер Гарая, но Спортивный арбитражный суд отклонил иск испанцев. Так или иначе, «Зенит» выкупил аргентинца за меньшие деньги, чем, например, Миху Мевлю. В 2017-м в петербургском клубе почему-то решили, что словенец из «Ростова» тянет на € 8 млн. Подписание Мевли за такие деньги выглядело нелепо, особенно на фоне покупки Гарая тремя годами ранее.

«Зенит» продал Рондона дороже Аршавина

Пожалуй, главная наряду с Халком звезда «Зенита» в российской истории клуба была продана сине-бело-голубыми относительно недорого. Андрея Аршавина отпустили в 2009 году в лондонский «Арсенал» за € 16,5 млн. Даже по тем временам это был не предел: Юрий Жирков и Роман Павлюченко уезжали в Англию за бо́льшие деньги. В списке самых крупных трансферов «Зенита» на выход Аршавин уступает даже Саломону Рондону, которого летом 2015-го отдали «Вест Бромвичу» за € 17 млн. Рондон дороже Аршавина – это звучит как шутка, пусть цены на игроков и выросли за несколько лет.

ЦСКА заплатил за Мусу меньше, чем за Калоуду

Каждый клуб может «похвастаться» тем, что однажды переплатил за игрока, который совершенно не стоил потраченных на него денег. Чешский талант Любош Калоуда переходил в ЦСКА в марте 2008-го за € 5,18 млн. Перепродать его потом не получилось, но часть денег удалось отбить за счёт многочисленных аренд. Спустя четыре года, когда цены на футболистов подросли, армейцы всего за € 5 млн забрали из «Венло» Ахмеда Мусу. И эта покупка оказалась суперудачной.

ЦСКА получил за Марадишвили больше, чем за Тикнизяна

Когда «Локомотив» при Ральфе Рангнике вообразил себя в 2021 году «Ред Булл Зальцбургом», ЦСКА совершил два выгодных трансфера на выход российских игроков. Полузащитника Константина Марадишвили армейцы продали железнодорожникам за € 7 млн, а защитника-универсала Наира Тикнизяна – за € 5,5 млн. Наблюдая за тем, как сейчас развиваются карьеры двух экс-игроков ЦСКА в «Локомотиве», невозможно поверить, что Марадишвили пару лет назад оценивался выше Тикнизяна.

Вальбуэна стоил для «Динамо» в три раза дешевле Джуджака

Когда Сулейман Керимов закрывал золотой кран в «Анжи», многое с барского стола досталось «Динамо». Одним из самых дорогих в истории бело-голубых остаётся трансфер Балажа Джуджака за € 19 млн. Венгр – хороший игрок, спору нет. Но стоил ли он таких денег? К примеру, Матьё Вальбуэна два с половиной года спустя, в августе 2014-го, обошёлся «Динамо» почти в три раза дешевле. Француза выкупили у «Марселя» всего за € 7 млн. Статус Вальбуэна как игрока всё же был повыше.

«Динамо» продало Габулова в два раза дороже, чем Зобнина

В 2016 году «Динамо» всего за € 3 млн продало «Спартаку» Романа Зобнина, который превратится в одного из лучших российских игроков своего поколения. Даже с учётом того, что тем летом бело-голубые вылетели в Первую лигу, где полузащитник вряд ли хотел оставаться, это была совсем небольшая сумма за немотивированного игрока. Ладно бы у Зобнина оставалось полгода контракта – так нет! Футболист был защищён долгим договором. Некоторых игроков едва ли более высокого уровня «Динамо» продавало дороже. В списке есть даже вратарь: Владимир Габулов уходил в «Анжи» летом 2011-го за € 7 млн.

«Локомотив» отдал за Пиняева в два раза меньше, чем за Хенти

Восходящая звезда российского футбола досталась «Локомотиву» в январе этого года всего за € 2,6 млн. Даже если добавить, что почти столько же, по неофициальной информации, получили представители Пиняева, цифры не кажутся какими-то запредельными. Бывало, клуб и сильнее тратился на молодых. Легендарный пример – трансфер нападающего Эзекила Хенти из словенской «Олимпии» за € 5 млн в феврале 2016-го. Там, очевидно, тоже были свои подъёмные и агентские, а выхлоп от покупки легионера оказался нулевым.

Две продажи Самедова принесли «Локо» в два раза меньше, чем одна — Бека-Бека

Экс-полузащитника сборной России Александра Самедова «Локомотив» продавал дважды. В первый раз – летом 2008-го за € 3 млн в ФК «Москва». Во второй раз – зимой 2017-го «Спартаку» за € 3,5 млн. Самедов был не последним российским игроком, да и лимит на легионеров, казалось, автоматически поднимал цену на любого футболиста с паспортом РФ. Но, как ни удивительно, два трансфера хавбека из «Локо» потянули на меньшую сумму, чем, допустим, один трансфер Дениса Глушакова в «Спартак» (€ 8 млн). А Владислава Игнатьева в 2012 году продавали в «Краснодар» за € 4 млн. Ещё сильнее разница с трансфером Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн.