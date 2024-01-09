«Зенит» не интересуется игроком «Милана»

Санкт-петербургский «Зенит» не заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Раде Крунича, сообщает журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые даже не контактировали с окружением игрока. Напомним, ранее сообщалось, что «Зениту» интересен Крунич, который выступает за «Милан» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до 2025 года.