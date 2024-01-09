Защитник «Зенита» рассказал о своих планах по аренде в «Интернасьонале»

«Я собираюсь многое дать этому клубу. Надеюсь, что я проведу хороший сезон, что буду развиваться и становиться всё сильнее и сильнее. Я верю в это и уверен, что смогу это сделать с партнёрами по команде. Я надеюсь многому научиться здесь, развиваться день за днём», — сказал Ренан в интервью клубной пресс-службе «Интернасьонала».