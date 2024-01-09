Павел Глоба предсказал, когда сборную России вернут на международную арену
Бывший футболист «Спартака» Павел Глоба рассказал «Матч ТВ», что, по его мнению, возвращение сборной России на международную арену произойдет через два года.
ФИФА и УЕФА в конце февраля отстранили сборную России и российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой.
— Когда сборную России вернут в международный календарь?
— Думаю, года через два возвращение произойдет. Все наладится и будем выступать.
— Потребуется ли время на привыкание к другому уровню?
— Мне кажется, что не особо сильно просядем. Сборная же собирается, играет товарищеские матчи. Также у нас некоторые футболисты играют в Европе — это плюс для сборной России.
— Валерия Карпина критикуют за слабых соперников, за качество игры. Оправданно ли?
— В каких то ситуация — да. Но Карпин хочет видеть идеальную команду, требует от игроков полной отдачи. Он требовательный тренер, всегда привык к самым высоким результатам и соответствующему отношению к работе, — сказал Глоба «Матч ТВ».