Экс-игрок «Ахмата» Быстров подписал контракт с «Астаной»

Футболист является воспитанником «Магнитогорска», а в мае 2013 года приостановил карьеру, после чего летом 2014 года подписал контракт с «Челябинском». Потом поиграл за «Тамбов» и казахстанские «Астану», «Тобол» и «Ордабасы».