Стало известно о желании Бензема уйти из саудовского клуба

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема задумался об отъезде из Саудовской Аравии. О желании игрока стало известно Fichajes.

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По информации источника, Бензема захотел уйти из клуба из-за проблем на поле, низкой посещаемости матчей, а также жаркой и влажной погоды. С такими же трудностями столкнулись нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон.

Бензема пополнил состав «Аль-Иттихада» в июне 2023-го. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.