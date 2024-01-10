Президент «ПСЖ» рассказал о причинах ухода Марко Верратти

«Для меня Марко был одним из лучших игроков «ПСЖ». Возможно, это была одна из лучших инвестиций, которую мы совершили. Мы купили его за 11 миллионов евро, если не ошибаюсь. Он стабильно играл в клубе на топовом уровне одиннадцать лет. В каждом сезоне он был одним из лучших игроков».