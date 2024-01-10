Бывшего футболиста «Ростова» подозревают в фальсификации возраста
Африканская конфедерация футбола (CAF) начала расследование по поводу возможной фальсификации возраста бывшего полузащитника «Ростова» из Габона Гелора Канга. Об этом сообщает Zambian Observer.
Согласно документам, футболист родился в 1990 году — сейчас ему 33 года. Однако недавно выяснилось, что мать Канга умерла в 1985 году, что ставит под сомнение подлинность возраста спортсмена.
Если игрока признают виновным, то Федерацию футбола Габона могут обвинить в подделке административных документов, предоставленных ее игроком. Также ей грозит обвинение в несоответствии процедуре ФИФА, которая касается смены Кангом спортивного гражданства с Демократической республики Конго на Габон. Если федерацию признают виновной, то сборную Габона могут дисквалифицировать на следующие два Кубка африканских наций.
Сейчас Канг играет за сербскую «Црвену Звезду». Договор с клубом подписан до 2025 года. В прошлом он также выступал за «Ростов» и пражскую «Спарту». В текущем сезоне на счету Канга 17 матчей, в которых он забил три гола и сделал шесть результативных пасов.