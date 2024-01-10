«Баия» хочет подписать Хуниора Алонсо из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах парагвайца заинтересована «Баия», информирует журналист Жонас Стеллман в своих соцсетях.

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Согласно сведениям источника, «Баия» хочет взять Алонсо в аренду с последующим правом выкупа. Переговоры идут сложно, ведь «Краснодар» не горит желанием отпускать основного игрока. Тем не менее, руководство бразильского клуба надеется, что на решение Алонсо повлияет окружение футболиста. Сам Хуниор якобы хочет вернуться в чемпионат Бразилии.