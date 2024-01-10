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ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол. За отправку фото пениса сотруднице «Аякса» его на год отстраняли от работы в Нидерландах

Отстранение Марка Овермарса от футбола распространено на весь мир.

Отстранение Овермарса от футбола распространено на весь мир
© Sports.ru

Напомним, бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны», занимая пост технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные сообщения женщинам-коллегам. Он отправлял фото пениса сотруднице «Аякса», девушка также столкнулась со сталкингом. После скандала Овермарс был уволен, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский «Антверпен».

В ноябре прошлого года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на нидерландскую газету NRC, ФИФА расширила дисквалификацию Овермарса до глобальной. Теперь Марку нельзя занимать какие-либо должности в профессиональном футболе – он будет вынужден покинуть свой пост в «Антверпене».

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