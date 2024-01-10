Экс-футболист «Спартака» признался, что у него «срывало башню» от денег и славы

«Был ли момент в карьере, когда мне начало «срывать башню» от денег и славы? Да, конечно. Думаю, каждый проходит медные трубы по-своему. Я тоже проходил. Да, срывало башню, когда большие деньги и когда у тебя ничего не было, а потом появилось. Это не плохо и не хорошо, это данность, с этим нужно справиться. Слава богу, рядом были взрослые товарищи, которые дали по шапке», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».