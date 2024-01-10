Звезды футбола бегут из Саудовской Аравии. Многое не так, как они представляли

Карим Бензема уже покинул страну.

Лето 2023 года – время, когда в Саудовскую Аравию отправляли половину европейских звёзд. В итоге большая группа топ-игроков переехала на Ближний Восток: от Карима Бензема до Малкома. Но спустя полгода не все рады своему решению. В СМИ всё чаще появляется информация о желании топ-футболистов вернуться в Европу. Что происходит?

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Сразу три звезды чемпионата Саудовской Аравии – Карим Бензема, Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон – планируют покинуть лигу, сообщает Fichajes. По информации источника, причинами решения являются жаркая и влажная погода в Саудовской Аравии, а также низкая посещаемость матчей и игровые проблемы клубов. «Аль-Ахли», за который выступает Фирмино, занимает третье место в лиге, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 13 очков. «Аль-Иттихад» Бензема – седьмой с 28 очками, а «Аль-Иттифак» Хендерсона – восьмой (25).

Да и индивидуально у футболистов не всё здорово. Фирмино, например, как сообщает Daily Mail, не смог адаптироваться как к чемпионату, так и к укладу жизни. А с начала ноября Роберто не проводил на поле в одном матче более 26 минут. Все свои три гола бразилец забил в самом первом матче за «Аль-Ахли» – в середине августа в ворота «Аль-Хазма» (3:1). После – всего три ассиста в 18 матчах. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду, если новый клуб покроет бо́льшую часть от € 378 тыс. в неделю, которые ему платят. Среди потенциальных претендентов на бразильца: «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед», «Вест Хэм» и команды чемпионата Турции.

Карим Бензема приезжал в Саудовскую Аравию в статусе действующего обладателя «Золотого мяча». От француза ожидали, что он потащит «Аль-Иттихад» к золоту чемпионата Саудовской Аравии. Клуб приобрёл ему новичков-помощников в лице Н’Голо Канте, Фабиньо и Луиса Фелипе. Но идеального союза не складывается. Дело даже не в результативности: на счету француза 12 голов и пять ассистов в 20 встречах (не так и плохо). Карим ленится на поле, не отрабатывает в защите и не всегда выполняет тренерские установки.

Ещё в августе у форварда возникли разногласия с тренером (уже бывшим) «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту: португальский специалист сообщил руководству, что Бензема не соответствует его тактике. Нуну не просил подписывать форварда. А француз планировал стать капитаном, но коуч не дал ему повязку. Также появлялась информация, что Бензема сообщал руководству «Аль-Иттихада», что Эшпириту Санту на посту главного тренера «мешает процессу».

Нуну опровергал слухи, но внутри команды бурлило. В ноябре в перерыве матча 4-го тура азиатской ЛЧ с «Аль-Кувой» (0:2) случился конфликт между тренером и футболистом. «Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать», — сказал Нуну в раздевалке Бензема. «Говорите не только со мной, но и со всей командой», – ответил Карим. «Ты – лидер, пример для остальных и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример», – парировал тренер. А уже спустя сутки после этого разговора португальца отправили в отставку. Повлиял ли Карим на решение руководства? Вполне возможно.

Развитие проблемной ситуации между Бензема и «Аль-Иттихадом» продолжилось в декабре. В матче с «Аль-Насром» Криштиану Роналду команда француза уступила со счётом 2:5. После игры в соцсетях на Бензема набросились болельщики, обвиняя в неоправданных ожиданиях. А журналисты отмечали, что Кариму некомфортно в Саудовской Аравии и он не старается помочь клубу.

Форвард в итоге удалил свои соцсети и покинул Джидду, пропустив несколько тренировок «Аль-Иттихада». Al-Riyadiya отмечает, что Бензема уехал без причины, и пока неизвестно, вернётся ли он в расположение команды. Возможно, уже скоро Карим окажется в Европе. Как сообщает Todofichajes, Бензема может перебраться в «Лион». Ранее Карим заявлял, что хотел бы завершить карьеру в родном клубе.

Джордан Хендерсон перебрался в Саудовскую Аравию к другой легенде «Ливерпуля» – Стивену Джеррарду. Игрок и тренер объединились в «Аль-Иттифаке». Хендерсона критиковали, так как ранее он высказывался о нарушении прав человека в Саудовской Аравии, а теперь сам поехал туда зарабатывать деньги. Футболист даже выступил с заявлением:

«Нужно ли было мне мне ехать в другое место, чтобы попробовать что-то новое, развивать игру, которую я люблю, в другой стране и превратить лигу в одну из лучших в мире? Это меня вдохновляет, потому что я хочу развивать этот вид спорта во всём мире. Могу понять разочарование. Могу понять гнев. Понимаю. Всё, что я могу сказать по этому поводу, это то, что мне жаль, что они так к этому отнеслись. У меня никогда не было намерения причинить вред кому-либо. Когда я принимал решение о переходе, то пытался взглянуть на это так: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека. Но тогда ничего не произойдёт. Ничего не изменится».

Но что-то пошло не по плану. Как сообщает Daily Mail, Хендерсон хочет вернуться в АПЛ. Джордан не смог адаптироваться к новому образу жизни, к культуре Саудовской Аравии, а также к матчам в жаркую погоду при высокой влажности. Кроме того, полузащитнику не нравится низкая посещаемость игр «Аль-Иттифака». Джордан желает вернуться в АПЛ, даже несмотря на существенные потери в зарплате, а также на необходимость выплаты налогов. Ему грозит счёт на € 3,5 млн от национального налогового органа Соединенного Королевства.

Контракт Хендерсона с зарплатой в € 400 тыс. в неделю был подписан на условиях освобождения от налогов, которые сохранятся только в случае, если он останется в Саудовской Аравии как минимум на два года. Согласно действующему налоговому законодательству, те, кто покидает Соединённое Королевство для работы за границей, должны оставаться за пределами страны в течение полного налогового года или выплатить 45% от своих доходов, если вернутся раньше. Но Джордан не против трансфера в клуб не из АПЛ. По информации talkSPORT, в услугах Хендерсона заинтересованы «Бавария», «Байер» и «Ювентус». «Челси» и «Аякс» также следят за ситуацией.