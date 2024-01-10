«Локомотив» объявил о переходе Салтыкова, остаток сезона футболист проведет в «Крыльях Советов» на правах аренды

Футболист Никита Салтыков перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив», сообщается на сайте московского клуба. Контракт с 19 летним Салтыковым рассчитан до января 2028 года. Остаток сезона 2023/24 полузащитник проведет в «Крыльях» на правах аренды. В текущем сезоне Салтыков забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 21 матче во всех турнирах. Салтыков — воспитанник академий «Мастер Сатурн» и «Чертаново». Хавбек перешел в «Крылья Советов» в феврале 2022 года, затем играл на правах аренды за петербургскую «Звезду» и тольяттинский «Акрон». Салтыков выступал за юношескую и молодежную сборные России. Железнодорожники с 31 очком занимают четвертое место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ), «Крылья» (29) идут шестыми. Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Официальный сайт ФК «Локомотив»