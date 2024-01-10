Экс-игрок «Урала» сравнил зарплаты в чемпионатах России и Китая

«В Китае платят чуть больше, чем в Бельгии, и примерно на одном уровне с Россией. В РПЛ только в «Зените» и, наверное, в «Спартаке» зарплаты выше, чем здесь. Не знаю, урезали ли бюджеты сейчас, в связи с последними событиями, но, когда я играл в «Урале», получал примерно столько же, сколько сейчас в «Цанчжоу». В Китае команд 10 имеют очень большие бюджеты, особенно на легионеров.



Бельгия — третья после Китая и России. Так-то зарплаты там тоже хорошие, но налоги большие — до 50 процентов. В Казахстане раньше платили больше, чем в Польше, теперь наоборот — поменялись местами. В Китае налоги тоже немаленькие, около 40%, но футболисты от этого не страдают — клубы находят возможность компенсировать издержки», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.