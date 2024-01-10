Экс-футболист Мамаев устроил дебош в самолете

Бывший игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, Мамаев намеревался вместе с семьей улететь из Внуково. Он благополучно прошел регистрацию и проследовал на борт самолета.

После завершения посадки капитан объявил о переносе рейса с 4:45 на 23:30. Он пояснил, что в самолете обнаружили техническую неисправность.

Павел отказался покидать экономкласс до тех пор, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. При этом, отметили журналисты, Мамаев кричал и ругался матом.

Бортпроводники смогли уладить конфликт и бывший спортсмен покинул борт. Затем он ушел вместе с семьей в зал ожидания.