Экс-футболист Мамаев устроил дебош в самолете

Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай
Бывший игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, Мамаев намеревался вместе с семьей улететь из Внуково. Он благополучно прошел регистрацию и проследовал на борт самолета.
После завершения посадки капитан объявил о переносе рейса с 4:45 на 23:30. Он пояснил, что в самолете обнаружили техническую неисправность.
Павел отказался покидать экономкласс до тех пор, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. При этом, отметили журналисты, Мамаев кричал и ругался матом.
Бортпроводники смогли уладить конфликт и бывший спортсмен покинул борт. Затем он ушел вместе с семьей в зал ожидания.
Напомним, что Мамаев играл за ЦСКА, «Краснодар», «Химки», выступал в составе сборной России. В 2018-2019 годах футболист сидел в тюрьме — после драки в столичной «Кофемании» он был признан виновным в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью и побоях.