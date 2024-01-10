Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил гол в ворота «Реала» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Таким образом, этот мяч стал для француза 174-м по счёту в форме «матрасников». Нападающий опередил по этому показателю легендарного экс-игрока мадридцев Луиса Арагонеса.

Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.