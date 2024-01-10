Россия и Беларусь могут сыграть в июне 2024 года

«Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень.



В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера [Валерия Карпина]. Мы готовы, с удовольствием сыграем.



Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать. Безусловно, имеем в виду одобрение УЕФА матча сборной России с командой Сербии. С учетом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни РФС, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию», – сказал Василевич.