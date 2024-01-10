Мамаев отреагировал на слухи о дебоше на борту самолета

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт. Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить? Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции», – сказал Мамаев. Sports.ru