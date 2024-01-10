Футболисту «Динамо» Тюкавину вручили премию «Первая пятерка»‑2023

Нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину вручили премию «Первая пятерка» по итогам 2023 года, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

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Мероприятие проходит в Доме Динамо в ГУМе. Награда «Первая пятерка» вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.

По результатам опроса 60 из 100 экспертов назвали Тюкавина лучшим молодым игроком МИР РПЛ, он набрал 416 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла), тройку замкнул хавбек «Локомотива» Артем Карпукас (195). Далее расположились полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков (180) и защитник «Краснодара» Сергей Волков (169 баллов).