Алана Мамаева высказалась о возможном дебоше экс-супруга в самолете

Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева отреагировала на новость о том, что спортсмен устроил дебош в самолете, отметив, что это может быть правдой, передает Sport24.

«Мамаев спокойно мог поступить так, как об этом пишут. Мамаев, понятно, матерщинник. Но отличается особой хабальностью его жена. Может, поэтому Павел и опроверг, потому что орал не он, а она», — сказала Алана.

10 января Telegram-канал Mash писал, что Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По словам его источника, экс-футболист выразил недовольство отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.