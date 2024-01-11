Глушаков пройдет сборы с клубом РПЛ

«Мое будущее теперь связано с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Готов ли вернуться в РПЛ и играть в «Ростове»? Готов, не готов — только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов», — заявил 36-летний полузащитник.