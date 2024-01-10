Андрей Тихонов вновь возглавил «Енисей»

Андрей Тихонов назначен на пост главного тренера «Енисея», сообщает пресс служба красноярской команды.
Детали контракта не сообщаются.
«Енисей» с 24 очками занимает 10 е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги. В декабре пост главного тренера команды из Красноярска покинул Эдуард Штейнбрехер.
Последним клубом Тихонова была «Астана», которую он покинул в 2021 году. До этого он возглавлял «Крылья Советов», в качестве главного тренера он также работал в клубе Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Спарта» из города Щелково и в самом «Енисее». Также Тихонов работал в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара».