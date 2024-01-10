Андрей Тихонов вновь возглавил «Енисей»

Последним клубом Тихонова была «Астана», которую он покинул в 2021 году. До этого он возглавлял «Крылья Советов», в качестве главного тренера он также работал в клубе Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Спарта» из города Щелково и в самом «Енисее». Также Тихонов работал в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара».