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Андрей Тихонов вновь возглавил «Енисей»

Андрей Тихонов назначен на пост главного тренера «Енисея», сообщает пресс служба красноярской команды.

Андрей Тихонов вновь возглавил «Енисей»
© Матч ТВ

Детали контракта не сообщаются.

«Енисей» с 24 очками занимает 10 е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги. В декабре пост главного тренера команды из Красноярска покинул Эдуард Штейнбрехер.

Последним клубом Тихонова была «Астана», которую он покинул в 2021 году. До этого он возглавлял «Крылья Советов», в качестве главного тренера он также работал в клубе Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Спарта» из города Щелково и в самом «Енисее». Также Тихонов работал в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара».

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