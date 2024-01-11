Экс-футболиста сборной России Мамаева назвали "идиотом"

«Паша — идиот. Совсем парень испортился. Чем он сейчас вообще занимает, за счет чего живет? Он очень плохо закончил карьеру, а после ее окончания непорядочно себя ведет. А ведь он был очень перспективный. Но потом, очевидно, загулял, что его сильно испортило, да и деньги его испортили.



Мамаеву уже бесполезно говорить, что он неправильно себя ведет, он уже состоявшийся человек, это его проблемы. Он будет попадать в такие истории. Когда он выпьет, то у него голова дурная становится. В самолете они наверняка там здорово освежились.



Я его хорошо знаю, мы с ним общались. Но потом он пошел по наклонной, стал выпивать. Думаю, если он не исправится, то плохо кончит, не дай Бог», — заявил ветеран.