«Наполи» стремится оперативно подписать полузащитника «Борнмута»

По информации источника, «партенопейцы» хотят подписать ивуарийца как можно скорее. Главный тренер" «Наполи» Вальтер Маццари ценит тактическую гибкость игрока и его знание итальянского футбола (ранее футболист выступал в «Сассуоло). Отмечается, что интерес к 23-летнему полузащитнику также проявляют «Милан» и «Рома».

Траоре выступает за «Борнмут» на протяжении одного года. В текущем сезоне хавбек провёл за «вишней» всего шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.