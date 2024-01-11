36-летний экс-нападающий «Динамо» подписал контракт с «Кубанью»

Последним клубом 36-летнего форварда был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2019 года до лета 2023 года. Также за свою карьеру Евгений Луценко успел поиграть за московское «Торпедо», «Ростов», белгородский «Салют», хабаровскую «СКА-Энергию» и саранскую «Мордовию». Всего форвард принял участие в 488 матчах, забив 97 мячей и отдав 38 результативных передач.