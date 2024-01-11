Назван самый перспективный тренер РПЛ

«Самый перспективный тренер в РПЛ для меня — это Юран! У него есть перспектива. Он мне симпатичен своей работой в Нижнем Новгороде. Надо же смотреть, в каком клубе работает тренер, их материальное положение, какие возможности у команды и выжимает ли тренер максимум из этих возможностей. Мне кажется, Юран сейчас делает большую работу в «Пари НН», — сказал Овчинников.